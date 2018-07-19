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Hyundai Sonata с ГБО сгорела в Алматы

Автомобиль старой модели был с газобаллонным оборудованием.

Фото : Zakon.kz19 июля 2018, 12:49

В Алматы практически дотла сгорел автомобиль, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авто сгорело на улице Бокейханова, ниже проспекта Рыскулова. По словам водителя, он следовал в северном направлении. В Hyundai была неисправность с холостым ходом. Пожилой мужчина остановился, взял инструменты и хотел отрегулировать неисправность. Как только он открыл капот, раздался хлопок и огонь начал распространяться.

Автомобиль старой модели был с газобаллонным оборудованием. Эти автомобили были выпущены с ГБО с завода. Однако водитель не чувствовал запах газа перед возгоранием. В причинах пожара будут разбираться эксперты.

У водителя обгорели брови, волосы и рубашка. Медицинская помощь не понадобилась.


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