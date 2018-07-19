Конфликт между гражданами был успешно урегулирован в суде путем медиации

Производство по делу было прекращено.

В Катон-Карагайском районном суде Восточно-Казахстанской области было рассмотрено гражданское дело по иску Ерболата Атабаева к Раджану Алпыспаеву о взыскании долга, сообщает Zakon.kz.

Сумма долга составляла 90 796 тенге, судебных расходов - 908 тенге. Но в ходе предварительного судебного заседания стороны заключили между собой соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, по которому ответчик Алпыспаев обязался выплатить истцу долг в оговоренный соглашением срок.

Суд, изучив заявления сторон и материалы дела, утвердил заключенное ими соглашение об урегулировании конфликта в порядке медиации, поскольку условия соглашения не противоречили закону и не нарушали чьи-либо права, свободы и законные интересы.

При этом суд руководствовался Международным Пактом о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 года), Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Нью-Йорк, 18 декабря 1979 г.), ратифицированными законом РК; Законом РК «О медиации», ГПК РК и Налоговым кодексом РК.

От взыскания судебных расходов истец отказался. Истец, в свою очередь, обязался принять исполнение. Суд разъяснил сторонам, что в случае прекращения производства по делу вторичное обращение в суд по спору между ними о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Напоминаем, соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и сроки, которые были в нем оговорены. Соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего соглашение.

Таким образом, производство по делу было прекращено.

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