ФК «Ордабасы» пробежал «Президентскую милю», поддержав отечественные клубы в еврокубках
Забег был проведен в Шымкенте на центральном стадионе им. Кажимукана.
Футбольный клуб «Ордабасы» поддержал инициативу Казахстанской Федерации футбола и Профессиональной футбольной Лиги Казахстана по проведению массового забега «Президентская миля» в честь юбилея Астаны и в поддержку клубов, защищающих честь Казахстана в европейских клубных турнирах, сообщает Zakon.kz.
Забег был проведен в Шымкенте на центральном стадионе им. Кажимукана. В «Президентской миле» приняли участие Президент клуба Бахтияр Байсеитов, администрация клуба, тренеры, а также воспитанники футбольного центра «Ордабасы».
"Мы с интересом поддержали акцию «Президентская миля», которую среди футбольных клубов нашей страны инициировали Казахстанская Федерация футбола и Профессиональная футбольная Лига Казахстана. Эта инициатива приурочена к 20-летию нашей прекрасной молодой столицы - Астаны. Мы желаем положительных результатов нашим клубам, которые участвуют в турнирах Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Поздравляю всех участников данной акции, которая способствует развитию не только футбола, но и спорта в целом. Футбольный клуб «Ордабасы» передает эстафету футбольному клубу «Атырау» из города Атырау. Алға, Қазақстан! Вперед, футбол!", - сказал президент клуба Бахтияр Байсеитов.