ФК «Ордабасы» пробежал «Президентскую милю», поддержав отечественные клубы в еврокубках

Забег был проведен в Шымкенте на центральном стадионе им. Кажимукана.

Футбольный клуб «Ордабасы» поддержал инициативу Казахстанской Федерации футбола и Профессиональной футбольной Лиги Казахстана по проведению массового забега «Президентская миля» в честь юбилея Астаны и в поддержку клубов, защищающих честь Казахстана в европейских клубных турнирах, сообщает Zakon.kz.

Забег был проведен в Шымкенте на центральном стадионе им. Кажимукана. В «Президентской миле» приняли участие Президент клуба Бахтияр Байсеитов, администрация клуба, тренеры, а также воспитанники футбольного центра «Ордабасы».