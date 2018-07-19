Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полиция Великобритании установила подозреваемых в отравлении Скрипалей

Следователи уверены, что подозреваемые - русские.

Фото : © AFP 2018 / Chris J Ratcliffe19 июля 2018, 13:00

Полиция Великобритании полагает, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери отравили несколько человек и что к этому причастны выходцы из России, передает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.

Ранее издание Daily Mail со ссылкой на источник в разведке сообщило, что отравление могла осуществить группа из шести человек, "ключевую позицию" в которой занимала женщина.

"Источник сообщил агентству, что следствие полагает, что оно идентифицировало подозреваемых, виновных в атаке на Скрипалей", — говорится в сообщении агентства Пресс Ассошиэйшн в Twitter.

​"Следователи уверены, что подозреваемые — русские", — сообщил телеканал ITV со ссылкой на Пресс Ассошиэйшн. Там также отметили, что к отравлению причастны несколько человек. Следствие использовало записи с камер видеонаблюдения и данные о тех, кто прибыл в страну примерно в тот период, уточнило СМИ.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери, по утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты