Полиция Великобритании установила подозреваемых в отравлении Скрипалей

Полиция Великобритании полагает, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери отравили несколько человек и что к этому причастны выходцы из России, передает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.

Ранее издание Daily Mail со ссылкой на источник в разведке сообщило, что отравление могла осуществить группа из шести человек, "ключевую позицию" в которой занимала женщина.

"Источник сообщил агентству, что следствие полагает, что оно идентифицировало подозреваемых, виновных в атаке на Скрипалей", — говорится в сообщении агентства Пресс Ассошиэйшн в Twitter.

