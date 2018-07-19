В Карагандинской области выдали первый ипотечный кредит по программе 7-20-25

Я регулярно просматривал все программы ипотечного кредитования, существующие в Казахстане, но все они нам не подходили - глава семьи.

Первый ипотечный кредит по программе 7/20/25 выдали молодой семье в Карагандинской области, сообщает управление строительства, архитектуры и градостроительства.

Займ семье Осинцевых выдал " Банк ЦентрКредит". 28-летний Владимир Осинцев в браке уже пять лет. Супруги воспитывают полугодовалую дочь Амелию. Владимир признается, что все эти годы они снимали жилье. Сегодня, благодаря государственной программе, приобрели собственную квартиру в новостройке, площадью 72,5 квадратных метра.

- Мы копили деньги на покупку собственной квартиры, но сами понимаете, собрать нужную сумму для молодой семьи сложно. Я регулярно просматривал все программы ипотечного кредитования, существующие в Казахстане, но все они нам не подходили - слишком большая переплата, в некоторых банках она достигала 30 миллионов тенге. По программе 7/20/25, при стоимости нашей квартиры в 15 миллионов тенге, переплата составит около 16 миллионов. Наш ежемесячный платеж - 85 тысяч тенге, это выгоднее, чем арендное жилье, за которое приходилось отдавать 100 тысяч в месяц, - рассказывает Владимир.

На сбор необходимых документов и оформление кредита у семьи ушло пять рабочих дней. На сегодняшний день в банке рассматривают еще шесть заявок на приобретение жилья по госпрограмме.

- Программа у нас в банке стартовала 4 июля этого года. На прошлой неделе в шести городах Казахстана уже выдали по ней ипотечные займы. В нашем регионе это первый подобный кредит, выданный участникам программы. Она очень выгодна за счет длительного срока, в течение которого можно выплачивать кредит - 25 лет. Первоначальный взнос всего 20 %, то есть при максимальной стоимости жилья по программе в нашем регионе - 15 миллионов тенге, первоначальный взнос составит всего 3 миллиона тенге. Процентная ставка минимальная по стране - 7%. При наличии полного пакета документов мы рассматриваем заявку в течение трех рабочих дней, - поясняет директор Карагандинского филиала банка "ЦентрКредит" Роза Сыздыкова.

В перечень документов, необходимых для оформления заявки на ипотечный займ, входят справка о доходах, либо налоговая декларация,и справка от местного исполнительного органа об отсутствии собственного жилья, за исключением комнаты в общежитии, либо аварийного жилья. Остальные документы заемщик должен предоставить по требованию банка-кредитора.

Ипотечный кредит по государственной программе не обязательно брать на 25 лет. Срок займа, при наличии достаточного дохода можно сократить, кроме того, программа предусматривает возможность досрочного погашения без штрафных санкций.

Напомним, программа ипотечного кредитования 7/20/25 была инициирована Президентом Нурсултаном Назарбаевым. Пока она распространяется лишь на первичный рынок жилья, получить займ могут те, кто не имеет собственных квадратных метров. В Астане, Алматы, Актау и Атырау, квартиры, которые приобретаются по госпрограмме, должны стоить не дороже 25 миллионов тенге. Для других городов и регионов - 15 миллионов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!