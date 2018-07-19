Школьница защищает женатого учителя, который спал с ней после уроков

По словам подростка, никто не принуждал её к занятиям сексом, всё было по обоюдному согласию.

17-летняя школьница заступилась за женатого учителя, который занимался с ней сексом, передает life.ru со ссылкой на New York Post.

Девочка рассказала, что мужчина не принуждал её к половому контакту, а роман между ними был по обоюдному согласию. Она также попросила снять ордер, запрещающий Тайлеру Миллуорду видеться с ней.

"Он никогда не угрожал и не обижал меня. Он никогда не просил меня врать и не принуждал меня к чему-либо против моей воли. Я хочу с ним связаться".

29-летний Тайлер работал учителем наук в средней школе в Мичигане, но, как только разразился скандал, его тут же уволили. Полиция арестовала мужчину, когда он находился в квартире девочки, которая была с ним в сексуальных отношениях начиная с 16 лет.

Причём это не первый раз, когда учитель оказывался в поле зрения полицейских. Он должен был предстать перед судом по обвинению в бытовом насилии после ссоры с женой в апреле этого года. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Впрочем, адвокат Тайлера утверждает, что его подзащитный всё переосмыслил и больше не представляет угрозы: "Миллуорд — уважаемый гражданин, который хочет двигаться вперёд".

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