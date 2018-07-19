Ашимбаев: Мы хотим улучшать жизнь людей с ограниченными возможностями

Ашимбаев хочет, чтобы проектом "Кедергісіз келешек" занялась Тамара Дуйсенова.

Вопрос доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями обсудили сегодня в акимате Астаны. Инициатором встречи неправительственного сектора, сотрудников акимата Астаны и главы города Асета Исекешева стала партия "Нур Отан", передает корреспондент Zakon.kz.

Цель встречи - услышать конкретные предложения и замечания по заданному вопросу, а также выработка стратегии по улучшению жизни для людей с инвалидностью.

Первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев отметил четыре приоритета в данном направлении: создание "безбарьерной среды" для людей с ограниченными возможностями; содействие инклюзивному образованию (прежде всего для детей); помощь в трудоустройстве для людей с ограниченными возможностями ("чтобы они могли зарабатывать и сами обеспечивать условия своей жизни и уровень дохода"); совершенствование законодательства страны в этой сфере.

"Мы активно хотели бы поработать с НПО, общественными организациями и госорганами в этом направлении. Хотели бы, чтобы в дальнейшем наш проект "Кедергісіз келешек" приносил конкретную пользу людям. Чтобы им не занимались просто как статистикой, обычным мониторингом, а чтобы наш проект улучшал качество жизни людей с ограниченными возможностями", - сказал Ашимбаев на совещании.

К слову, теперь этот проект будет курировать экс-министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова.

"Вы все знаете Тамару Касымовну, это человек, который долгие годы работал в сфере социальной защиты, была министром труда и социальной защиты населения, у неё большой опыт в этой сфере. И мы хотим вместе переформатировать наш партийный проект - приносить пользу казахстанцам", - сказал он.

Татьяна Ковалева, Астана

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