Более 90% объектов социальной и транспортной инфраструктуры доступны для инвалидов

Всего из 32,6 тыс. объектов социальной инфраструктуры проведена паспортизация для дальнейшей адаптации на 31,5 тыс. объектах, что составляет 98,4% из числа запланированных.

По данным Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК на 1 июля 2018 года для удобства граждан с особыми потребностями адаптировано 18,2 тысячи объектов (86,1%), сообщает Zakon.kz.

«Всего из 32,6 тысяч объектов социальной инфраструктуры проведена паспортизация для дальнейшей адаптации на 31,5 тысячи объектах, что составляет 98,4% из числа запланированных», - говорится в сообщении.

Как отмечается, для эффективной реализации доступности среды на постоянной основе осуществляется функция государственного контроля.

С начала 2018 года проведены 305 проверок, по итогам которых 235 субъектам контроля выданы предписания об устранении выявленных нарушений, наложены 63 административных штрафа на 13,9 млн тенге.

Как поясняется, для эффективного мониторинга адаптации объектов социальной и транспортной инфраструктур для инвалидов разработана «Интерактивная Карта Доступности», где каждый гражданин, в том числе и туристы из числа маломобильных групп населения могут ознакомиться с информацией об объектах. На сегодняшний день, в данной карте размещены все паспортизированные объекты.

Напомним, в 2015 году Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов, приняв на себя обязательства по внедрению международных стандартов в отношении лиц с ограниченными возможностями.

В рамках реализации Конвенции 3 декабря 2015 года был принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав инвалидов», которым внесены поправки в 24 законодательных акта. Закон направлен на создание условий беспрепятственного передвижения для инвалидов.

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