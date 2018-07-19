Новый мост в Астане неудобен для инвалидов

Исекешев предложил более детально обсудить проблемы в следующий раз и в более тесном кругу.

Новый мост через реку Есиль в Астане построили без учета потребностей людей с ограниченными способностями. Об этом сегодня на совещании по доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов в акимате столицы сказал руководитель центра инклюзивного дизайна Алмаз Ержан, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вот вы построили новый мост неправильно, он не удобен для инвалидов. Опять же его строили без привлечения людей с особенностями. Они взяли и построили его, и ничего не учли», - сказал он чиновникам.

Помимо этого, общественник предложил создать на набережной специально отведенные места для того, чтобы инвалиды тоже могли рыбачить.

Он также посоветовал городским властям отказаться от тактильных плиток на дорогах города и в помещениях.

«Это уже отставание, прошлый век. Мы живем в век инноваций, у нас есть мобильные приложения, специальные устройства, и не нужны эти тактильные плитки. Завтра вы будете там опять копать. Этого не надо делать. Это деньги народа. Вы еще кладете эти плиты. А мы должны использовать зарубежный опыт и внедрять его. Астана – новый город. Мы говорим, что он умный, так почему бы нам не использовать инновационную систему для слепых», - сказал Ержан.

В конце своего выступления руководитель центра инклюзивного дизайна призвал сотрудников акимата возвести памятник для людей с инвалидностью.

«Это станет нашим лозунгом, призывом, толчком и стимулом для людей с инвалидностью. У нас больше 1 млн человек людей с инвалидностью в Казахстане. Просто говоря о них, рассуждая на тему проблем людей с инвалидностью, мы эту проблему не решим. Мы должны активизироваться», - заключил он.

Аким города Асет Исекешев предложил более детально обсудить все обозначенные общественником проблемы в следующий раз, и в более тесном кругу.

Татьяна Ковалева, Астана

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