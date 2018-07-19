Общественники просят поставить памятник инвалидам в Астане
По словам руководителя инклюзивного дизайна, памятник станет лозунгом, призывом, толчком и стимулом для людей с инвалидностью.
Фото : Инвалид клуб19 июля 2018, 15:16
Руководитель центра инклюзивного дизайна Алмаз Ержан призвал сотрудников акимата Астаны возвести памятник для людей с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.
"Это станет нашим лозунгом, призывом, толчком и стимулом для людей с инвалидностью. У нас больше 1 млн человек людей с инвалидностью в Казахстане. Просто говоря о них, рассуждая на тему проблем людей с инвалидностью, мы эту проблему не решим. Мы должны активизироваться", - сказал он.
Аким города Асет Исекешев предложил более детально обсудить все обозначенные общественником проблемы в следующий раз, в более тесном кругу. Кроме этого, общественник предложил создать на набережной специально отведенные места для того, чтобы инвалиды тоже могли рыбачить.
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