Kaspi Жұма в новостях ведущих телеканалов
Kaspi Жұма начнется в пятницу полночь 20 июля и продлится до конца дня субботы 21 июля.
Фото : Kaspi Bank19 июля 2018, 15:20
Вчера вечером ведущие телеканалы страны показали сюжет о всенародном празднике покупок Kaspi Жұма.
Представляем вашему вниманию сюжет и желаем всем выгодных покупок в рассрочку с Kaspi.kz!
Напоминаем, что Kaspi Жұма начнется в пятницу полночь 20 июля и продлится до конца дня субботы 21 июля. Все покупки в рассрочку до 24 месяцев без процентов и переплаты.
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