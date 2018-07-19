Kaspi Жұма в новостях ведущих телеканалов

Kaspi Жұма начнется в пятницу полночь 20 июля и продлится до конца дня субботы 21 июля.

Вчера вечером ведущие телеканалы страны показали сюжет о всенародном празднике покупок Kaspi Жұма.

Представляем вашему вниманию сюжет и желаем всем выгодных покупок в рассрочку с Kaspi.kz!

Напоминаем, что Kaspi Жұма начнется в пятницу полночь 20 июля и продлится до конца дня субботы 21 июля. Все покупки в рассрочку до 24 месяцев без процентов и переплаты.

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