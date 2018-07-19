Бывшая спортсменка расписала спальню любимого свиной кровью, застав его с другой

Бывшая олимпийская спортсменка использовала свиную кровь, чтобы оставить в спальне своего бойфренда непристойные надписи. Таким способом 63-летняя Лиззи Пурбрик отомстила мужчине, после того как увидела его в объятиях другой. Мстительная женщина призналась, что воспользовалась ключом, чтобы войти в дом Дэвида Приора на юге Лондона, сообщает "Лайф" со ссылкой на Mirror.

Кроме того, Лиззи использовала садовый опрыскиватель и несколько литров свиной крови, чтобы написать на стенах слова "шлюха", "леди шлюха", "большой *** лорд" и другие. Также она нарисовала 90-сантиметровый член на полу и оставила чек на £1 тыс., после чего вылила оставшуюся кровь и ушла.

Роман между Лиззи и Дэвидом длился на протяжении нескольких лет, и женщина была уверена, что они вместе состарятся. Но мечты про "умерли они в один день" рухнули, когда она застала своего возлюбленного с женщиной, которая замужем за другим членом палаты лордов.

После своей мести Лиззи сразу же сдалась полиции. Женщина рассказала, что громко включила музыку и начала творить. При этом кровь свиньи она использовала, потому что это любимое животное Дэвида. Сосед вызвал полицию, когда увидел, как из-под двери вытекает кровь. На суде Лиззи согласилась, что погорячилась, и её приговорили к 120 часам общественных работ.

После того как она выполнит решение судьи, женщина намерена переехать в Южную Африку, где живёт её семья, и дальше радоваться жизни.

Фото SWNS