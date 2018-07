60-летняя старушка опередила в конкурсе красоты молодых участниц

Жительница Австралии Робин Кэннер завоевала первое место в международном конкурсе в Сиэттле. Она стала самой возрастной королевой красоты с этого континента за его всю историю.

Робин справилась с серьезной конкуренцией. Ей пришлось соревноваться с 22 соперницами из разных стран. При этом многие из них были вдвое младше нее.

К участию в конкурсах красоты женщину подтолкнула личная трагедия. В возрасте 22 лет от рака скончался ее сын Скотти. Кэннер казалось, что жизнь уже никогда не наладится. Конкурсы дали ей уверенность в себе и стимул двигаться дальше.

Robyn Canner, 60, has proven - yet again - that age is but a number. She has won the Ms World 2018 title from a field of beauties from 22 countries, aged from 26 years. https://t.co/tlfaDWkpgO pic.twitter.com/lMK1QseKYw