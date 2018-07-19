Грузовик в Карагандинской области протаранил в лоб автомобиль с полицейскими

В результате столкновения оба сотрудника правопорядка оказались в больнице с различными травмами.

На трассе "Караганда-Ботакара" грузовик выехал на встречную полосу и врезался в спецмашину с полицейскими. В результате двое сотрудников с травмами доставлены в больницу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД региона.

"Как установлено по предварительным данным, на автодороге "Караганда-Ботакара" 18 июля водитель грузового автомобиля, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со спецавтомашиной "Toyota Land Cruiser Prado", под управлением сотрудника полиции", - говорится в сообщении ДВД региона.

Расследование проводится по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены соответствующие экспертизы.

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