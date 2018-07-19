Экономика Актюбинской области демонстрирует уверенный рост в 2018 году – Сапарбаев

Действующих субъектов МСБ стало больше на 5,6%. Создано 9,6 тысячи новых рабочих мест.

В четверг, 19 июля, на заседании актива Актюбинской области рассмотрены итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие текущего года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

В работе заседания приняли участие аким области Бердыбек Сапарбаев, депутаты Мажилиса Парламента РК, городского и областного маслихатов, акимы всех уровней, руководители государственных органов и учреждений, общественных объединений, предприниматели и др.

За отчетный период Актюбинская область продолжила поступательное развитие. Благодаря поддержке руководства страны, Правительства РК выполнено поручение Главы государства по достижению 5 процентного роста экономики.

Согласно докладу заместителя акима области Олжаса Смагулова, рост в обрабатывающей промышленности составил 5,1%, сельском хозяйстве - 4,7%, строительстве - 8,8%. Введено в эксплуатацию 276 тысяч квадратных метров жилья, что на 13,9% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Действующих субъектов МСБ стало больше на 5,6%. Создано 9,6 тысячи новых рабочих мест. Инвестиции в основной капитал выросли на 10,6% составив 190 миллиардов тенге.

- Поручение Президента мы выполнили в полном объеме. Сегодня все основные социально-экономические показатели выше прошлогодних. Учитывая имеющиеся у нас резервы и потенциал, уверен, набранный темп мы сохраним до конца года, - отметил аким области.

Так, прогнозируется положительная динамика валового регионального продукта по итогам года на уровне не менее 2,5 триллиона тенге. Кроме того, в текущем году в экономику региона планируется привлечь 32 млрд. тенге внебюджетных средств (2017 г. – 29 млрд. тенге), реализовать 128 проектов ГЧП и социальной ответственности бизнеса на общую сумму 56 миллиардов тенге.

Аким области призвал подчиненных опираясь на анализ развития региона за минувшие шесть месяцев, провести работу над ошибками.

В частности, критике была подвергнута работа сельских акимов, которые не используют возможности государственных программ для развития МСБ и сельского хозяйства.

- В конце прошлого года мы не раз говорили с вами о том, что нужно повысить эффективность работы. К сожалению, не все сделали из этого правильные выводы. Необходимо рассмотреть соответствие занимаемым должностям акимов сельских округов, не работающих с госпрограммами, - поручил глава региона.

В ходе заседания главный акцент был сделан на резервах дальнейшего роста экономики. В их числе обеспечение максимальной загрузки и модернизация действующих предприятий, использование потенциала свободных месторождений, развитие сферы нефтепереработки и нефтехимии, фармацевтической промышленности, обеспечение переработки сырья, дальнейшее улучшение бизнес-климата, применение современных энергосберегающих технологий в строительстве, рациональное использование сельскохозяйственных земель, повышение экспортного потенциала области и др.

Резюмируя заседание, аким области призвал гражданское общество консолидироваться для реализации поручений Главы государства.

- Сегодня есть все условия для дальнейшего развития. Есть поддержка государства, нет проблемных вопросов с финансированием. Просто на местах мы должны эффективно работать. Каждый руководитель должен в «ручном» режиме обеспечить постоянный контроль за достижением поставленных перед ним целей и задач. Конечно, рост экономики невозможен без общественного согласия. Поэтому власть и гражданское общество должны объединить усилия в целях реализации задач Главы государства, - подчеркнул аким области.

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