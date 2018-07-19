Аким Алматинской области и министр культуры и спорта померились в выносливости

Мне очень отрадно, что в этом году мы проводим здесь вторые республиканские соревнования по дуатлону - Мухамедиулы.

На побережье Алаколя состоялось второе открытое республиканское соревнование по дуатлону, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В спортивном мероприятии приняли участие около ста участников со всего Казахстана. Наряду с ними дистанцию покоряли организаторы соревнования в лице министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы и акима Алматинской области Амандыка Баталова.

"Алаколь - жемчужина нашей страны. Это уникальное озеро, где можно не только искупаться в чистой воде, но и поправить свое здоровье, потому что оно к тому же имеет лечебные свойства. Недавно на побережье озера побывали легендарные космонавты, которые вспоминали, как после полетов их возили сюда для того, чтобы восстановить здоровье. Мне очень отрадно, что в этом году мы проводим здесь вторые республиканские соревнования по дуатлону. Поддержать нашу миссию - пропаганду здорового образа жизни, дальнейшего развития физической культуры и массового спорта, а также развития внутреннего туризма - с нами сегодня собрались именитые спортсмены и звезды казахстанской эстрады", - отметил в своем приветственном слове Арыстанбек Мухамедиулы.

В свою очередь аким Алматинской области Амандык Баталов подчеркнул, что при поддержке Главы государства в области продолжается работа по улучшению туристической инфраструктуры.

После торжественной церемонии открытия соревнования участники выстроились в линию старта. Состязания прошли по двум видам спорта на дистанциях: бег на 5 км и велогонки на 10 км. По итогам соревнования победители получили ценные призы и подарки.

"Дистанция далась легко, сама природа велит идти вперед и дает приток огромной энергии. Уверен, что данное мероприятие позволит не только пропагандировать здоровый образ жизни, но и популизировать туристическое направление на озеро Алаколь", - отметил участник соревнования, серебряный призер Пекинской олимпиады Нурбахыт Тенизбаев.

Подводя итоги мероприятия, заместитель акима Алматинской области Жаксылык Омар сообщил, что соревнования по дуатлону пройдут и в следующем году.

"Участники соревнования отметили чистый воздух и озерный бриз, который создает особые условия для состязания. В целом, мы продолжаем работу по развитию побережья Алаколя. Это одно из приоритетных направлений деятельности областного акимата. Благодаря поддержке со стороны Президента и Правительства уже сейчас мы видим увеличение потока туристов на озеро Алаколь. К концу сезона мы планируем обслужить около миллиона человек. С другой стороны, поток отдыхающих делает Алаколь привлекательным объектом для инвесторов. Так, уже в текущем году на побережье озера Алаколь введено в эксплуатацию 10 мест размещения, объем инвестиций составил более одного млрд. тенге. В настоящее время в Алакольском районе функционирует 195 объектов для приема и размещения туристов", - подытожил Жаксылык Омар.

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