Мэр украинского города обещал коррупционерам виселицу и попался на взятке

В апреле этого года Владимир Москаль предлагал установить перед мэрией виселицу для коррупционеров.

Мэр города Сколе Львовской области Владимир Москаль второй раз за три года попался на взятке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет Lenta.ru.

«Еще в марте 2018-го [Москаль] осужден на 6,5 года за взятку. Однако апелляция все переносится. И Владимир Москаль остается мэром. Чтобы не потерять навыки, решил этот Москаль снова получить неправомерную выгоду на 68,7 тысячи гривен. Но полиция и прокуратура тоже не потеряли бдительность. Москаль снова в наручниках!» — сообщил генпрокурор.

Первый раз за взятку в 18 тысяч гривен мэра Сколе задержали в августе 2015 года.

В апреле этого года Владимир Москаль предлагал установить перед мэрией виселицу для коррупционеров. Сюжет телеканала ZIK об этом доступен на YouTube. Таким образом мэр Сколе предлагал бороться со взяточничеством: «Берем шкуру, подвешиваем за ноги сюда и бьем по заднице — 20 буков или 25 буков. Кровь будет стекать по заднице». Сооружение виселицы для коррупционеров Москаль обещал профинансировать из собственных средств.

В мае этого года Владимир Москаль отметился антисемитским высказыванием. Выступая перед сотрудниками мэрии, мэр Сколе раскритиковал действующую украинскую власть и обвинил ее в предательстве национальных интересов. Он заявил, что «организованный неукраинской [в национальном смысле], а московско-жидовской властью спектакль (война в Донбассе — прим. «Ленты.ру») четвертый год забирает жизни лучших сынов Украины».

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