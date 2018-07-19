Центр обслуживания для молодежи открыли в Уральске

В ЦОМе можно получить юридическую, психологическую, теологическую и другие консультации с приглашением специалистов соответствующих государственных учреждений.

Сегодня состоялось официальное открытие Центра обслуживания молодежи. Теперь каждый молодой человек сможет получить полную консультативную помощь по разным направлениям в одном месте, сообщает управление по вопросам молодежной политики ЗКО.

19 июля в рамках программы семинар-совещания по повышению квалификации специалистов по работе с молодежью, состоялось официальное открытие Центра обслуживания молодежи (ЦОМ). Данный центр базируется на областном ресурсном центре по работе с молодежью, они расположены в одном здании. В открытии приняли участие первые лица области: заместитель акима Западно-Казахстанской области Габидолла Оспанкулов, руководитель управления молодежной политики ЗКО Аян Сакошев, а также представители руководства районов области.

Ранее в ресурсном центре по работе с молодежью функционировал консультативный отдел, с сегодняшнего дня, после ряда преобразований, он начал работать в новом форме. Итак, в чем же отличие и зачем нужны были эти преобразования?

- Отличительная особенность данного центра в том, что здесь можно получить самую разнообразную консультативную помощь в одном месте: начиная информацией о правильном составлении резюме для приема на работу и заканчивая сбором документов для открытия собственного дела. Для этого здесь работают опытные специалисты широкого профиля, от которых и можно узнать все о молодежных программах, свободных вакансиях и прочее, - рассказывает в ходе экскурсии по центру обслуживания Мержан Абилхас, руководитель ресурсного центра по работе с молодежью ЗКО.

Если Вы находитесь в поисках работы, хотите открыть свое дело или напротив, ищете новых сотрудников, то ЦОМ Вас в помощь! Именно здесь от консультантов центра можно получить информацию о вакантных местах для безработной молодежи в возрасте 14-29 лет. Также центр приглашает к сотрудничеству предпринимателей и частные компании для подбора новых рабочих кадров.

Здесь можно получить юридическую, психологическую, теологическую и другие консультации с приглашением специалистов соответствующих государственных учреждений. Узнать о новых или уже действующих государственных программах для молодежи можно также от сотрудников центра. Более того через центр молодые люди могут пройти краткосрочные и долгосрочные образовательные курсы.

Центр обслуживания молодежи ждет Вас по адресу проспект Достык-Дружба 188 в будние дни с 9:00 до 18:30 (остановка ТТС).

Дана Дуйсекенова.

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