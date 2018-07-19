Молимся за выздоровление Дениса - Арыстанбек Мухамедиулы

Это огромная трагедия, она не поддаётся осмыслению - министр.

Министр культуры и спорта назвал произошедшее с Денисом Теном трагедией, передает Zakon.kz.

"Ужасная новость пришла из Алматы. Фигурист Денис Тен находится в реанимации - в результате ножевого ранения он потерял очень много крови - около 3 литров и сейчас врачи Центральной клинической больницы Алматы делают все возможное - борются за его жизнь. Это огромная трагедия, она не поддаётся осмыслению, не укладывается в голове и сейчас мы все молимся за выздоровление Дениса, за то, чтобы он остался жив", - написал министр в Facebook.

Мухамедиулы также сообщил, что лично переговорил с министром внутренних дел РК Калмуханбетом Касымовым и с министром здравоохранения РК Елжаном Биртановым.

"Данную ситуацию они держат под личным контролем. Сейчас ведется расследование и ищут нападавших преступников", - подчеркнул он.

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Нападение на Дениса Тена произошло сегодня, 19 июля, около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Двое неустановленных лиц пытались украсть зеркала с его авто. В результате возникшей потасовки Денису было нанесено ножевое ранение. По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы.

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