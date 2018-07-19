Ерлан Кошанов вручил гранты акима области молодым сельским предпринимателям

В этом году для получения гранта акима области подавали заявки 28 человек, из них выбрали 10 победителей.

В Бухар-Жырауском районе 18 июля прошёл Форум сельской молодёжи «Дархан даланың Ұлы жырауы», посвящённый 350-летию великого мыслителя Бұқар жырау Қалқаманұлы. В этот день 10 молодых предпринимателей получили гранты акима Карагандинской области на развитие своего дела, сообщает Zakon.kz.

Состоялось также заседание Совета по делам молодёжи при акиме Карагандинской области под председательством заместителя акима Карагандинской области Жандоса Абишева. Участники обсудили проблемы сельской молодёжи и актуальные вопросы.

С докладами выступили руководители областных управлений, акимы городов и районов, члены Совета.

- Государство сейчас уделяет большое внимание молодёжи, создаются все необходимые условия, с каждым годом увеличивается финансирование этой сферы. К примеру, если в начале 2000-х годов на развитие молодёжи, на молодёжную политику выделялось порядка 4 миллионов тенге, то сейчас финансирование составляет более 500 миллионов тенге. Ежегодно в области трудоустраиваются порядка 20 тысяч молодых людей и каждый год реализуются проекты по поддержке молодых предпринимателей в сельских районах, - отметил Жандос Абишев.

XV Форум сельской молодёжи прошёл на стадионе в посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района. В нём приняли участие аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, директор Департамента молодёжной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК Асхат Оралов и мажилисмен Серик Сапиев.

Организаторы устроили выставку товаров, которые производят молодые предприниматели Бухар-Жырауского района, и художественную экспозицию картин, посвящённых празднованию 350-летия Бухар жырау Калкаманулы.

Основная цель форума - выявление и решение проблем сельской молодёжи, координация совместных действий исполнительных органов и неправительственных организаций в этом направлении.

Кроме того, участникам рассказали о мерах государственной социальной поддержки молодых людей, проживающих на селе.

На форуме также торжественно вручили гранты акима Карагандинской области молодым предпринимателям на развитие своего дела. Претенденты на грант были отобраны в результате конкурса. Они заранее подавали заявки и защищали свои бизнес-проекты перед специальной комиссией.

Глава региона вручил каждому из десяти победителей сертификат на миллион тенге.

- К вам я всегда приезжаю с особым удовольствием, потому что сам вырос в селе, и эта жизнь, эти вопросы, которые вас волнуют, мне очень близки, - сказал Ерлан Кошанов, обращаясь к участникам форума. - Сегодня я здесь, чтобы поговорить с вами о том, как и чем сегодня живут молодые сельчане. Мы постоянно занимаемся проблемами сельской молодёжи, ищем пути решения. Больше всего молодых людей заботит возможность развития, обучения, вопросы жилья и достойные условия жизни. С каждым годом в поддержку предпринимательства на селе выкладывается всё больше средств. Радостно видеть, как молодёжь поднимается, строит планы на будущее и развивает свой бизнес.

Обладатели гранта акима Карагандинской области на развитие и поддержку молодёжного предпринимательства на селе:

Адилет Акпан, Азаля Касымжанова из Бухар-Жырауского района.

Мадияр Абдишев, Жансая Батыкова, Айсулу Жумабек из Жанааркинского района.

Жазира Жапарбаева, Алихан Шарипов из Каркаралинского района.

Айбек Искаков из Нуринского района.

Бабек Болат из Осакаровского района.

Амандык Нагыметов из Шетского района.

В этом году для получения гранта акима области подавали заявки 28 человек, из них выбрали 10 победителей. Каждый получатель гранта должен будет трудоустроить одного безработного, зарегистрированного в органах занятости, а также обучить его с выплатой стипендии в размере 40 000 тенге в течение пяти месяцев.

- Я рад, что получил грант акима области. Теперь могу дальше развивать своё дело. Начал свой бизнес в 2015 году - открыл в Нуринском районе первый Центр по ремонту и техническому обслуживанию офисной техники и периферийных устройств. Также занимаюсь подключением интернета и установкой камер видеонаблюдения. На грант куплю необходимую технику и возьму себе помощника, - говорит Айбек Искаков.

А Бабек Болат хочет открыть у себя в селе ІТ-центр программирования, робототехники и моделизма Smartfriendslego.

- Я преподаю в школе информатику и робототехнику. Планирую открыть учебный центр по программированию, робототехнике и моделизму. Сейчас всё больше детей интересуются и хотят заниматься робототехникой. Рад, что стал обладателем гранта акима области. На деньги куплю конструкторы Лего и квадрокоптер. Буду дальше развиваться и делиться своим опытом с детьми, - рассказал Бабек Болат.

Всего в Карагандинской области для поддержки молодёжного предпринимательства на селе с 2005 по 2017 годы выделено 168 грантов на общую сумму 33,5 млн тенге.

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