Президент подписал закон о внесении изменений в законодательные акты
Текст Закона публикуется в печати.
Фото : Акорда19 июля 2018, 18:01
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности правоохранительных и специальных государственных органов», сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4928901-8e7ad2b31e7adcd7fe25f132156be3a5
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...