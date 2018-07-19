Президент подписал закон о внесении изменений в законодательные акты

Текст Закона публикуется в печати.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности правоохранительных и специальных государственных органов», сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

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