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Президент подписал закон о внесении изменений в законодательные акты

Текст Закона публикуется в печати.

Фото : Акорда19 июля 2018, 18:01

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности правоохранительных и специальных государственных органов», сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.


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