Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила сожителя на работу

Инну Каркавину приговорили к 4 годам ограничения свободы.

Приговором суда №2 города Костанай бывшего заместителя начальника по общим вопросам колонии УК - 161/2 ДУИС по Костанайской области Инну Каркавину приговорили к 4 годам ограничения свободы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Она признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст.361 ч.2 УК РК. Подсудимой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. В отношении Каркавиной на весь срок наказания установлен пробационный контроль»,- сообщили в областном суде.

Гражданский иск удовлетворен частично. С Каркавиной взыскано в пользу государства 1 252 701 тенге.

Ранее, экс-заместитель начальника по общим вопросам учреждения УК161/2 Инна Каркавина обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями. В 2015 году женщина фиктивно устроила своего сожителя в колонию на работу водителем. Таким образом, сожитель Каркавиной успешно «проработал» в колонии с 23 апреля 2015 года по 30 июня 2017 года. За счёт махинации подсудимая присвоила 2 440 литров ГСМ на сумму более 280 тысяч тенге, а также порядка 1,5 млн тенге в качестве зарплаты своего сожителя.

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