Организацией похорон Дениса Тена займутся власти

Место и дата похорон известного фигуриста будут определены в пятницу.

Фото : Informburo.kz

Министерство культуры и спорта Казахстана совместно с акиматом Алматы организует похороны казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает zakon.kz. Министр Арыстанбек Мухамедиулы совместно с алматинским акиматом поедут к родителям Дениса для выражения соболезнований. Организацию похорон министерство и акимат возьмут на себя", – сообщили в пресс-службе комитета спорта министерства культуры и спорта Казахстана. Все новости по теме читайте здесь

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке