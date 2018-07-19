Организацией похорон Дениса Тена займутся власти
Место и дата похорон известного фигуриста будут определены в пятницу.
Фото : Informburo.kz19 июля 2018, 20:08
Министерство культуры и спорта Казахстана совместно с акиматом Алматы организует похороны казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает zakon.kz.
Министр Арыстанбек Мухамедиулы совместно с алматинским акиматом поедут к родителям Дениса для выражения соболезнований. Организацию похорон министерство и акимат возьмут на себя", – сообщили в пресс-службе комитета спорта министерства культуры и спорта Казахстана.
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