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Организацией похорон Дениса Тена займутся власти

Место и дата похорон известного фигуриста будут определены в пятницу.

Фото : Informburo.kz19 июля 2018, 20:08

Министерство культуры и спорта Казахстана совместно с акиматом Алматы организует похороны казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает zakon.kz.

Министр Арыстанбек Мухамедиулы совместно с алматинским акиматом поедут к родителям Дениса для выражения соболезнований. Организацию похорон министерство и акимат возьмут на себя", – сообщили в пресс-службе комитета спорта министерства культуры и спорта Казахстана.

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