Конференция приемных родителей прошла в Акмолинской области

На сегодня в Акмолинской области 308 детей-сирот и детей без попечения родителей проживают в детских учреждениях Акмолинской области и нуждаются в семье.

В Акмолинской области в рамках программы «Рухани жанғыру» состоялась областная конференция приемных родителей «Қоғамның рухани тәрбиесі - отбасынан», передает областное управление внутренней политики, сообщает zakon.kz, со ссылкой на Управление внутренней политики Акмолинской области.

Организаторами мероприятия выступили общественные фонды «Социально-психологический и исследовательский центр «Шаңырақ», «Ана үйі», акимат Зерендинского района при поддержке управления внутренней политики Акмолинской области.

В работе конференции приняли участие общественные организации области, представители государственных органов, приемные семьи, а также главный эксперт Управления опеки, попечительства и международного усыновления Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК Гульмира Кульсариева.

«Главной задачей государственных органов и общества является искоренение такого понятия как - дети, лишенные родительской опеки и любви. Семейные ценности, родительская ответственность должны быть главным приоритетом каждого» - отметил заместитель руководителя управления внутренней политики Берген Жумкей.

Психологами фонда «АНА ҮЙІ» проведено два мастер-класса: «Семья как ресурс. Подготовка и сопровождение приемных родителей, как метод профилактики вторичного сиротства», «Причины трудного поведения ребенка в приемной семье и способы реагирования родителей».

В рамках мероприятия установлены юрты, как символ семейного очага. Дети продемонстрировали свои творческие успехи, знание национальных традиций, обычаев и культуры.

Приемные семьи Ибраевых, Кудайбергеновых, Баймакановых, Бугаковых Джумабековых награждены ценными подарками и дипломами от имени заместителя акима, председателя комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при акиме Акмолинской области Айны Мусралимовой.

По итогам мероприятия принята резолюция, в которой отображены пути и задачи взаимодействия государственных фондов, общественных организаций.

На сегодня в Акмолинской области 308 детей-сирот и детей без попечения родителей проживают в детских учреждениях Акмолинской области и нуждаются в семье.

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