МИД РК: Мы во многом обязаны таким чемпионам и олимпийцам, как Денис Тен
Горесть утраты и злость за гнусное преступление, совершенное в отношении великого спортсмена и настоящего человека, переполняют всех казахстанских дипломатов.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан опубликовало соболезнования в соцсетях в связи с гибелью фигуриста, сообщает zakon.kz.
От нас ушел Денис Тен, наш дорогой Денис…Тяжело подобрать слова, чтобы выразить сегодня наши чувства.
Горесть утраты и злость за гнусное преступление, совершенное в отношении великого спортсмена и настоящего человека, переполняют всех казахстанских дипломатов.
Мы, дипломаты, во многом обязаны таким чемпионам и олимпийцам, как Денис, когда важно достойно представлять нашу Родину на международной арене. Любители спорта в любом уголке мира узнавали Казахстан через мастерство, демонстрируемое нашим героем на протяжении многих лет его достойной и мужественной карьеры. Денис был и навсегда останется лучшим послом доброй воли Казахстана, кумиром молодежи во всем мире.
Мы благодарны Денису Тену за яркую жизнь, доброе сердце, настоящий пример служения стране и людям.
Мы благодарны родителям Дениса - Юрию Александровичу и Оксане Алексеевне за воспитание великого сына и выражаем самые искренние соболезнования. Денис Тен – сын всего нашего народа.
Мы глубоко скорбим.
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