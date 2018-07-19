Бауыржан Байбек: Смерть Дениса невосполнимая утрата для всего Казахстана
Аким Алматы выразил соболезнования родным и близким Дениса.
Фото : Казахстан - Utro.news19 июля 2018, 20:46
Аким Алматы Бауыржан Байбек выразил соболезнования родным и близким Дениса Тена, трагически скончавшегося 19 июля 2018 г, сообщает zakon.kz.
«Его смерть - невосполнимая утрата для всего Казахстана. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Дениса. Это был выдающийся спортсмен и настоящий патриот, который своим трудолюбием и упорством подавал пример всей молодёжи. Денис навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах жизнерадостным и добрым человеком», - говорится в сообщении.
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