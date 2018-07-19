Назарбаев: Отношение госслужащих к простому человеку не меняется

Президент Казахстана подчеркнул, что, несмотря на рост показателей социально-экономического развития, принятые государством программы не охватывают население в полной мере.

Отношение госслужащих к простому человеку не меняется. Об этом заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, сообщает zakon.kz.

«Аморфно работаем. Везде и всюду... Отношение госслужащих к людям, простому человеку не меняется. Нам надо вместе думать, почему не делается. Все есть, средства определены. Сейчас, если по жилищному строительству, по пяти социальным инициативам также пойдет - это совсем плохо будет... Мы строим дороги республиканского значения. А если между районами дорог нет, человек этого не чувствует. Я уже давал задание министру. Кое-что которое может подождать отложить, а деньги дать, чтобы внутри поселков, внутри районов дороги появились. Там люди ездят, там перевозки делают».

Нурсултан Назарбаев отдельно отметил низкое качество образования в казахстанских вузах, поэтому дети предпочитают недорогие российские вузы.

«Целый круг вопросов накапливается именно с точки зрения исполнения принятых решений, контроля за их решением со стороны правительства», - сказал Президент.

В ходе встречи были рассмотрены итоги деятельности Правительства за первое полугодие 2018 года и ход реализации государственных и отраслевых программ.

Президент Казахстана подчеркнул, что, несмотря на рост показателей социально-экономического развития, принятые государством программы не охватывают население в полной мере.

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