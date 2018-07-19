Дениса Тена могли убить бывшие заключенные - эксперт

По его словам, навыки для смертельного удара ножом можно легко получить в тюрьме.

Денис Тен умер всего за несколько часов от потери крови. По словам медиков, у него практически не было шансов, ведь характер ранения был несовместим с жизнью. Бывший представитель Вооруженных сил сделал свое предположение о том, где преступники могли обучиться необходимым смертельным навыкам, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, нападавшие на фигуриста могли получить необходимые знания о том, как правильно ударить человека ножом, мотая срок в колонии. Эксперт не отрицает, что это мог быть и заказ, однако по его версии произошло следующее:

"Скорее всего произошло следующее: эти парни наверняка имели хотя бы один срок. Дело в том, что в колониях опытные зэки знают, куда бить, чтобы человек 100% остался жить. Есть несколько областей в районе живота. Соответственно, они же представляют, где у жертвы наиболее слабые места для нанесения удара. Так что, если они отбывали наказание в тюрьме, то вполне могли обладать необходимыми навыками для нанесения смертельного ранения неподготовленному человеку", - пояснил бывший представитель Вооруженных сил, пожелавший остаться анонимным.

Также эксперт отметил, что аналогичные нападения бывших заключенных со схожим характером ранения (и исходом), к сожалению, сегодня не редкость.

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