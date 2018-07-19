Жители города почтят память великого фигуриста минутной молчания.

В четверг, 19 июля, в 21.00 в столице состоится акция скорби по Денису Тену, сообщает zakon.kz.

«Сегодня потухла звезда Дениса Тена — яркого, талантливого спортсмена мирового уровня, которым гордится весь Казахстан. Выражаю соболезнования родным и близким Дениса, всем его поклонникам. Сегодня в Астане пройдет акция скорби по Денису Тену. Жители города зажгут свечи и почтят память великого фигуриста минутной молчания. Все желающие могут прийти на Арбат к 21.00, на площадку у памятника Кенесары хану, это место согласовано с акиматом», — написала основатель столичного Арбата Арай Ордабаева на своей странице в Facebook.

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