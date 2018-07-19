Презентована IT-Платформа, на базе которой запустят электронный паспорт здоровья

Технология позволит сфере здравоохранения улучшить показатель качества оказываемых населению медуслуг.

В Республиканском центре здравоохранения Минздрава РК презентована Платформа информатизации и обеспечения интероперабельности информационных систем здравоохранения, на базе которой будет запущен проект по Электронным паспортам и мобильные медицинские приложения. Платформу планируют пилотно ввести в эксплуатацию в сентябре текущего года, а уже со следующего года она должна будет заработать полностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, данная Платформа разработана в реализацию поручений Главы государства по повышению доступности и эффективности оказания медицинской помощи через интеграцию информационных систем, использование мобильных цифровых приложений, внедрение электронных паспортов здоровья, переход на «безбумажные больницы».

«Сейчас мы активно развиваем этот новый сегмент - мобильные приложения для пациентов. Сегодня приложения базово привязаны к поликлиникам, к медицинским информационным системам. Разработчики уже сейчас предлагают - в настоящее время уже несколько сотен тысяч людей пользуется мобильными приложениями. Есть отдельные мобильные приложения, которые человек может скачать, допустим, для патронажа беременных или для диабетиков. Эта Платформа может быть интегратором не только для медицинских информационных систем, но и для пациентских систем, мобильных приложений», - сказал глава ведомства.

По его словам, данная система окажет положительное воздействие на улучшение качества оказания медуслуг.

«Очень важный момент для нас - это учет болезней. Возьмем в качестве примера материнскую смертность. Например, раньше женщина родила в Астане, поехала к себе домой, и через две недели попала в больницу с температурой и сепсисом. Ей ставят диагноз и не указывают беременность. Мы выявили очень много таких случаев, и увидели, что на самом деле статистика другая. Сейчас это уже невозможно, потому что ты открываешь систему и видишь всю ее историю. Теперь потерять из виду пациента или диагноз, или скрыть какие-то вещи уже нереально. На качество медпомощи это очень серьезно повлияет», - уверен Е. Биртанов.

Со своей стороны вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев разъяснил основные задачи Платформы и принципы ее работы.

«Основная задача Платформы информатизации и обеспечения интероперабельности информационных систем здравоохранения, которую мы внедряем при поддержке Всемирного банка, - создание единого информационного поля, где будут собраны все данные о пациентах, из всех систем, в одном месте и привязаны к индивидуальному идентификационному номеру. Это позволяет пациенту обращаться в поликлинику или больницу, не имея с собой амбулаторных записей. Вся информация о его медицинском статусе будет выдаваться в электронном формате, по его ИИН», - пояснил он.

По его словам, сейчас человек вынужден носить с собой «очень много карт, а ведь некоторые записи по истечению времени могут быть нечитабельными или потеряться».

«Но теперь же все это будет в электронном формате. Электронный паспорт здоровья - компонент этой системы. У нас есть план мероприятий с местными исполнительными органами, где мы планируем провести несколько поэтапных обучений, как врачебного персонала, так и жителей, чтобы они умели пользоваться всем функционалом новой системы. Мы планируем в конце сентября запустить Платформу в опытную эксплуатацию», - указал представитель Минздрава.

Как он добавил, к системе будет несколько видов доступа: с одной стороны пациентам - к электронному паспорту здоровья, с другой медиков - ко всей информации касательно пациента.

«Здесь есть несколько видов доступа. Если пациенты будут иметь доступ к паспорту здоровья, врачи к другим данным - аналитике, статистике. В паспорте здоровья можно будет увидеть историю болезни, начиная с 2008 года: кто лечил, когда лечил, какие препараты назначали, план прививок, когда госпитализировали, были ли ухудшения, улучшения», - подчеркнул О. Абишев.

В свою очередь заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев оценил предварительную готовность Платформы и электронного паспорта здоровья к проведению пилотного внедрения и дал положительную динамику реализации проекта в целом.

«Заметно, что активно реализуете проект, как и то, что делаете это профессионально. Необходимо продолжить эту работу. Сейчас вы получаете ядро системы. На уровне местных исполнительных органов очень активно покупаются компьютеры, развиваются информационные системы, и очень важно обеспечить «безшовность» и интегрированность этих систем», - констатировал он.

В то же время замглавы кабмина акцентировал внимание, что работу по подготовке к полному внедрению Платформы требуется завершить до конца текущего года.

«Это нужно обеспечить до конца года. Внедрим систему - необходимо обучить, как врачей, так и пациентов. Нужно также обеспечить заполнение всех этих электронных паспортов. Я знаю, какой-то процент граждан уже имеют электронные паспорта, нужно его увеличить до соответствующих больших процентов, как минимум, мне видится, 80%. Законодательные изменения вы сейчас реализуете. Их необходимо до конца года тоже завершить, чтобы система с 1 января 2019 года начала работать», - поручил А. Жумагалиев.

Ксения Давыдова, Астана.

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