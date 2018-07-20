Обвиняемый в убийстве тестя и тещи потребовал суда присяжных

Рустам Давлетшин держится самоуверенно и настроен защищать себя.

Обвиненный в убийстве тестя и тещи потребовал суда присяжных, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Житель Западно-Казахстанской области, которого обвиняют в убийстве родителей жены, потребовал суда присяжных. Сегодня прошло первое заседание по громкому делу, которое потрясло весь в город. В мае преступник в упор расстрелял супружескую пару из охотничьего ружья в собственной квартире. Через несколько часов поймали зятя погибших – он во всем признался.

Держится самоуверенно и настроен защищать себя. На скамье подсудимых 38-летний Рустам Давлетшин. По версии следствия, это он 10 мая пришел в дом родителей своей жены. Пара давно не жила вместе и как раз находилась в процессе развода. В материалах дела так и значится: «Испытывал неприязненные отношения на фоне расторжения брака». Но никто и подумать не мог, что это станет причиной жестокого убийства. В тот день он приехал в Уральск из соседнего города, позвонил в дверь и сразу же начал стрелять. Сначала убил тещу, затем выстрелил в выбежавшего на шум тестя. Мужчина скончался в больнице через 2 недели.

Рустама Давлетшина обвинили в убийстве и незаконном приобретение, хранении и ношении оружия.

Выяснилось, что охотничье ружье Давлетшин купил еще за полгода до убийства. Что именно послужило мотивом для жестокой расправы, пока неясно. Ринуться в активную защиту подсудимый хотел уже сегодня и сразу же стал опровергать слова обвинения.

- По лжефактам, которые вот сейчас зачитал прокурор относительно отца там, что он выбегал, в общем, что она вообще, когда произошел выстрел второй, они с сыном находились в зале. Она не выходила…, - утверждает подсудимый.

Однако его адвокат, видимо, посчитал, что еще рано для каких бы то ни было заявлений. И после этой тирады подсудимый предпочел молчать.

Потрясшее Уральск убийство произошло на глазах тогда еще жены и сына подсудимого. Давлетшин, как установило следствие, в момент совершения преступления был пьян. Родственники погибших не могут сдержать слез и эмоций.

- Моего сына с невесткой убили на глазах у ребенка! Умышленно приехал вооруженный до зубов за сто километров. Убил, и его еще надо оправдывать?!

Суду Давлетшин сегодня заявил, что признает свою вину, но ему еще есть что сказать. Кроме того, подсудимый попросил о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. В ближайшее время и начнется их подбор. Следующее заседание назначено на 1 августа.

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