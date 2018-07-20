«Кайрат» разгромил «Энгордани» и вышел в следующий раунд Лиги Европы

«Кайрат» на своем поле камня на камне не оставил от обороны скромного представителя футбола Андорры, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Несмотря на то, что главный тренер алматинцев Карлос Феррер ослабил состав своей команды, отправив своих лидеров Исаэля Барбозу и Андрея Аршавина на трибуны, игроки «Кайрата» все же устроили сопернику форменный разгром. Уже в первом тайме венгр Мартон Эппель оформил хет-трик в ворота гостей, еще один гол записал на свой счет Дерлин Эсеола. А во второй половине встречи Бауыржан Исламхан забил пятый мяч.

После этого пришло время проявлять великодушие уже хозяевам: на 72 минуте Лафонт отквитал один гол. Но «кайратовцы» решили сохранить разрыв в 5 мячей и Эппель оформил покер. Более того, на 87 минуте счет до совсем неприличного довел Ян Вороговский – 7:1.

Напомним, что в первом матче этих команд победу также праздновали представители Казахстана – 3:1.

«Кайрат» - «Энгордани» 7:1 (4:0)

Голы: Эппель (1:0), Эппель (2:0), Эсеола 42 (3:0), Эппель 44 (4:0), Исламхан 53 (5:0), Лафонт 72 (5:1), Эппель (6:1), Вороговский 87 (7:1)