В Казахстане успешно прошли испытания новой российской ракеты системы ПРО

Система ПРО состоит на вооружении Воздушно-космических войск и используется для защиты от ударов средств нападения с воздуха.

В Казахстане прошли успешные пуски новейшей противоракеты российской системы противоракетной обороны, пишет РИА Новости.

"На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск ПРО ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны", — говорится в сообщении.

"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", — отметил замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько.

Согласно материалу, модернизированное оружие может летать со скоростью около четырех километров в секунду. Кроме того, отмечается, что испытания были одними из "сложнейших" и в мире не существует аналогов ракет такого класса и предназначения, способных выполнить задачи подобного уровня. Кроме того, в статье указывается, что в условиях реальных боевых действий боеголовка противника будет полностью уничтожена на максимальных удалении и высоте от охраняемого объекта.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических войск и используется для защиты от ударов средств нападения с воздуха, а также предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

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