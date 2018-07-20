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В Гватемале число погибших при извержении вулкана достигло 125 человек

Ранее сообщалось о 332 пропавших без вести после извержения.

Фото : © AP Photo / Luis Soto20 июля 2018, 07:57

До 125 человек увеличилось число подтвержденных случаев гибели людей при извержении вулкана Фуэго в Гватемале 3 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Давид де Леон.

Ранее сообщалось о 332 пропавших без вести после извержения. Число погибших составляло около 120 человек.

Как передает канал Noticias24, судебные медики опознали еще четыре тела, обнаруженных в зоне извержения вулкана. Власти объявили ряд населенных пунктов и зон в районе Фуэго опасными для жизни.


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