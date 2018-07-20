В Гватемале число погибших при извержении вулкана достигло 125 человек
Ранее сообщалось о 332 пропавших без вести после извержения.
Фото : © AP Photo / Luis Soto20 июля 2018, 07:57
До 125 человек увеличилось число подтвержденных случаев гибели людей при извержении вулкана Фуэго в Гватемале 3 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Давид де Леон.
Ранее сообщалось о 332 пропавших без вести после извержения. Число погибших составляло около 120 человек.
Как передает канал Noticias24, судебные медики опознали еще четыре тела, обнаруженных в зоне извержения вулкана. Власти объявили ряд населенных пунктов и зон в районе Фуэго опасными для жизни.
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