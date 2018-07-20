Капитан «Иртыша» на матах поговорил с болельщиками

После ответного матча в первом отборочном раунде Лиги Европы с литовским «Тракаем» (0:1) защитник павлодарского «Иртыша» Александр Кислицын извинился перед болельщиками и объяснил им причину невзрачной игры команды, сообщает Sports.kz.

После поражения, которое означало вылет «Иртыша» из турнира (первая игра завершилась вничью — 0:0), Кислицын отправился прямиком к трибунам и откровенно, временами с использованием ненормативной лексики, пообщался с фанатами.

— Понимаешь, как мы можем сделать тренера, так мы можем его и убрать — это от игры. Нету игры! В нападении, на..й, ни одного удара — нету игры! А я че сделаю, бл.?! Мы всю игру, на..й, обороняемся! Ни зацепиться, ни..я впереди! [Фанат: Салами ничего не сделал! Ни одного удара!] И что ты мне предлагаешь, зайти в раздевалку и отпи...ть их?! [Фанат: Я бы пошел!] Я бы тоже это сделал, понимаешь? Но меня оштрафуют. [Фанат: Ты же капитан, иди пи...ни им, ты же можешь, я знаю! Они же не играют!] — таково содержание диалога.





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