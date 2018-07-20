В Талдыкоргане женщина выжила после удара молнии

Выжившая после удара молнии женщина рассказала, что была в поле на подработке, рядом находились еще десять человек.

Молния попала в правое бедро женщины, заряд прошел до самой ступни. Но врачи отмечают, что остальные внутренние органы не задеты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

– Термический ожог 2-3 «Б» степени. Удар молнией правого бедра и правой стопы. С ожоговой площадью до 3% доставлена в нашу городскую многопрофильную больницу. Состояние средней степени тяжести, - прокомментировал зам. директора по лечебной работе многопрофильной больницы Канатбек Абдрахманов.

Выжившая после удара молнии женщина рассказала, что была в поле на подработке, рядом находились еще десять человек. Пошел дождь, она выпила воды, а потом вдруг почувствовала ужасную боль. На вопрос, изменилось ли что-либо в ней, ответила, что пока ни сверхспособностей, ни каких-то других изменений не замечает. Вокруг молний всегда ходило много мифов. В разных культурах ее называли гневом божьим и приписывали чудеса. Например, что у выживших возникают экстрасенсорные таланты, пропадают тяжелые болезни. Однако научных подтверждений тому нет.

– В одной молнии мощность такова, сколько вырабатывает Казахстан за несколько лет. Весь Казахстан. Обычный случай – это смертельный, летальный исход. Потому что электрический разряд, попадающий в организм человека, нарушает всю жизнедеятельность человека. Повреждаются сердце, мозг, другие органы, и человек погибает, - сказал физик Юрий Пак.

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