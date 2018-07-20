Назначен новый руководитель Департамента госдоходов Астаны

Нового руководителя столичного Департамента представил коллективу председатель Комитета государственных доходов Ардак Тенгебаев.

Приказом министерства финансов РК от 9 июля 2018 года на должность руководителя Департамента государственных доходов столицы назначен Бауыржан Айнабеков, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Нового руководителя столичного Департамента представил коллективу председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Ардак Тенгебаев.

Б. Айнабеков родился 25 декабря 1971 года в Алма-Атинской области.

В 1994 году закончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК».

В 2007 году получил второе высшее образование в Алматинском университете непрерывного образования по специальности «Юриспруденция».

В финансовой системе работает с 1994 года. Прошел трудовой путь от налогового инспектора до руководителя департамента.

Женат, воспитывает троих детей.

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