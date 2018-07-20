Стать злейшим врагом Путина пригрозил Трамп
Он отметил, что относится к России гораздо жестче, чем любой другой президент за долгие годы.
Президент США Дональд Трамп пообещал стать злейшим врагом Владимира Путина, если отношения между Россией и США не наладятся. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC, сообщает lenta.ru.
«Мой предшественник Барак Обама был абсолютным козлом отпущения Москвы. Я же подхожу к России гораздо жестче, чем любой другой президент за долгие годы. Возможно, даже жестче, чем когда-либо, — заявил он. — Поладить с Путиным, поладить с Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я стану для Путина злейшим врагом»
19 июля Трамп попросил своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить Владимира Путина нанести визит в Вашингтон. До этого он заявил, что ждет новой встречи с Владимиром Путиным.
«Я жду нашей второй встречи, чтобы можно было начать реализацию ряда вещей из того объема, который мы обсудили, в том числе противодействие терроризму, безопасность Израиля, ядерное нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие», — указал американский президент.
Первый полноформатный саммит Россия — США прошел в Хельсинки 16 июля. Переговоры продлились почти четыре часа. Американский и российский лидеры обсудили множество вопросов — от торговли до ядерной тематики.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!