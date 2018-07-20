В России Дениса Тена назвали казахским королем льда
О смерти нашего чемпиона сообщили все ведущие мировые СМИ.
Фото : gazeta.ru20 июля 2018, 10:12
Во всем мире продолжают скорбить по казахстанскому фигуристу Денису Тену, трагически погибшему накануне в собственном дворе, передает Zakon.kz.
О смерти нашего чемпиона сообщили все ведущие мировые СМИ, а российская газета «Комсомольская правда» подготовила очень трогательное видео в память о фигуристе, назвав его казахским королем льда.
видео Сулушаш Магзиевой
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