В России Дениса Тена назвали казахским королем льда

О смерти нашего чемпиона сообщили все ведущие мировые СМИ.

Во всем мире продолжают скорбить по казахстанскому фигуристу Денису Тену, трагически погибшему накануне в собственном дворе, передает Zakon.kz.

О смерти нашего чемпиона сообщили все ведущие мировые СМИ, а российская газета «Комсомольская правда» подготовила очень трогательное видео в память о фигуристе, назвав его казахским королем льда.

видео Сулушаш Магзиевой

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