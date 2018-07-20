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В России задержан сторонник радикальных исламистов из Казахстана

Сейчас проверяются его возможные связи в экстремистских и террористических структурах.

Фото : ru.korupciya.com20 июля 2018, 11:35

В Томске задержали выходца из Казахстана, который пропагандировал идеи терроризма. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.

По данным ведомства, 22-летний казахстанец был сторонником радикальных исламистов. Через интернет он распространял материалы о терактах, которые произошли в России, и публично оправдывал действия боевиков. Отмечается, что он использовал псевдоним.

Сейчас следователи выявляют возможные связи в экстремистских и террористических структурах, добавили в УФСБ.

Спецоперацию по задержанию мужчины провели сотрудники ведомства вместе с СК и МВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Ему грозит до семи лет лишения свободы.


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