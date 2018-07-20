В Стамбуле задержали дочь бывшего чеченского чиновника

Дочь Дудуркаева Седа после своего бегства в Сирию несколько лет назад, стала женой командира террористической группировки, гражданина Грузии Абу Омара аль-Шишани.

В Стамбуле в ходе антитеррористической операции по подозрению в связях с ИГ* задержали дочь экс-главы УФМС России по Чеченской республике Асу Дудуркаева, передает турецкая газета Daily Sabah.

Отмечается, что дочь Дудуркаева Седа после своего бегства в Сирию несколько лет назад, стала женой командира террористической группировки, гражданина Грузии Абу Омара аль-Шишани (настоящее время Таркан Батирашвили).

Как пишет издание, в ходе операции всего задержали пять человек, среди которых также двое сыновей аль-Шишани. О гибели самого командира ИГ* сообщалось еще в 2016 году, пишет РИА Новости.

В ноябре 2013 года глава Чеченской республики Рамзан Кадыров уволил главу республиканского УФМС Асу Дудуркаева из-за жалоб населения на работу ведомства, а также из-за того, что его дочь находилась в Сирии среди "бандитов, проливающих кровь мирных граждан, взрывающих исламские святыни".

Дудуркаеву предлагали помощь в возвращении дочери на родину, однако он заявлял, что решит вопрос самостоятельно, но в итоге его попытки не увенчались успехом.

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