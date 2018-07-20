Дожди и спад жары ожидаются на выходных в Казахстане

На Казахстан смещается высотный циклон.

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 21-23 июля, сообщает Zakon.kz.

На северо-восточные и восточные области Казахстана смещается высотный циклон, с которым в воскресенье и понедельник в этих районах ожидаются дожди, местами сильные, местами град, сильный порывистый ветер и понижение температуры. Влияние этого циклона распространится и на погоду северных, центральных, южных и юго-восточных областей республики. Здесь местами предполагаются кратковременные дожди с грозами и градом, при грозах шквалистое усиление ветра до 15…23 м/с. Температура воздуха также понизится и на севере и в центре будет на 2…3 градуса ниже обычной для данного сезона. На юге, юго-востоке и западе республики также предполагается ослабление жары.

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