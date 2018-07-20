Доллар продают уже по 347,5 тенге

Средневзвешенный курс доллара США составил 346,51 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 346,51 тенге за доллар (+0,96 тенге), объем торгов – 85,2 млн долларов (+57 650 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,4440 тенге за рубль, предложение – 5,4540 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,8528 тенге за юань (-0,0370 тенге), объем торгов – 1 500 тыс. юаней (+300 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 346,7-347,5 тенге, евро - 404,5-406,5 тенге, рос.рубля - 5,45-5,5 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

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