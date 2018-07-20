Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Доллар продают уже по 347,5 тенге

Средневзвешенный курс доллара США составил 346,51 тенге за доллар.

Фото : riafan.ru20 июля 2018, 12:13

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 346,51 тенге за доллар (+0,96 тенге), объем торгов – 85,2 млн долларов (+57 650 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,4440 тенге за рубль, предложение – 5,4540 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,8528 тенге за юань (-0,0370 тенге), объем торгов – 1 500 тыс. юаней (+300 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 346,7-347,5 тенге, евро - 404,5-406,5 тенге, рос.рубля - 5,45-5,5 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты