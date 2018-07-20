Сокращение госслужащих позволит сэкономить более 400 миллионов тенге

По стране в подведомственных организациях задействовано полтора миллиона человек.

Изменения кадровой политики в агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции позволило сэкономить 432 миллиона тенге (более 1 миллиона долларов), передает Спутник.

По словам председателя агентства Алика Шпекбаева, в рамках проекта по внедрению общего центра обслуживания по кадровому делопроизводству в агентстве сокращены 147 кадровых единиц, что позволило получить экономию свыше 432 миллионов тенге.

Сейчас по стране в подведомственных организациях задействовано полтора миллиона человек с фондом оплаты труда в два триллиона тенге.

"Следующий шаг — это централизация госзакупок и юридической службы. Сэкономленные средства руководитель госоргана вправе использовать для повышения зарплаты работников за счет надбавок, направленных на стимулирование продуктивного и честного труда", — сказал на расширенном заседании агентства Шпекбаев.

Кроме этого, за руководителями будет закреплена обязанность обучить и трудоустроить освобождаемых сотрудников.

Предпринятые меры позволили уменьшить кадровый отток в Астане и Мангистауской области в два раза, а конкурс на одно место возрос в три раза.

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