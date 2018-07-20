Биртанов о больницах в Каскелене и Шелеке: До августа все нарушения должны быть устранены

Для Шелекской сельской больницы уже выделено 100 млн тенге на ремонт, а для Каскеленской инфекционной больницы - 21 млн тенге.

На коллегии в Минздраве зашла речь о принимаемых мерах по устранению нарушений в Каскеленской инфекционной больнице после менингита и в районной больнице села Шелек (Енбекшиказахского района, Алматинской области) после гибели троих человек от отравления газом в канализационном колодце, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил руководитель управления здравоохранения Алматинской области Бауыржан Ыскак, из местного бюджета на сегодня для больницы в Шелеке выделено 100 млн тенге: на капитальный ремонт, также ведется текущий ремонт в отделениях.

«Для Шелекской районной больницы еще кроме 100 млн тенге, которые из местного бюджета выделены, еще необходимо более 563 млн тенге. Там капитальный ремонт с сейсмоусилением», - уточнил он.

По его словам, в настоящее время уже имеется проектно-сметная документация.

«Неоднократно защищались, в Минфине в начале года одобрили, но пока вопрос ждет своей поддержки. Второе - проектно-сметная документация, на Каскеленскую инфекционную тоже уже выделено более 21 млн тенге. Сейчас текущий ремонт по замечаниям, которые были, почти уже устранены, завершены и плюс еще…», - пояснил глава управления.

На этот счет министр здравоохранения РК Елжан Биртанов напомнил о сроках, до которых необходимо сделать ремонт и устранить все нарушения.

«По Шелеку - у нас вам наш комитет охраны общественного здоровья дал предписание до конца года устранить. У вас еще время есть за счет местного бюджета провести ремонт и обеспечить соответствие минимальным требуемым стандартам санитарным. По Каскеленской инфекционной больнице - я еще раз хочу вам напомнить, что до 31 июля, фактически на следующей неделе вы должны представить доказательства того, что устранены эти нарушения», - подчеркнул он.

«А 31 июля, точнее 1 августа наша комиссия зайдет на объект. Насколько я понимаю, за такое короткое время вряд ли удалось вам ремонт сделать. И я вас предупреждаю, что мы подаем на приостановление деятельности этой больницы. У вас время было с ноября прошлого года устранить. Те нарушения, которые были в прошлый раз выявлены, они серьезные, если они устранены, то это хорошо, но я сомневаюсь в этом. Кроме того, ко мне поступило обращение от сотрудников этой больницы, что с них собирают деньги на ремонт этой больницы. В курсе, да?» - спросил министр.

Б. Ыскак ответил, что по этому поводу сейчас идет служебное расследование.

«По тем замечаниям, которые вы сказали, первый руководитель Шелекской районной больницы сейчас отстранен от занимаемой должности…», - прокомментировал руководитель облздрава.

«Я говорил про Каскеленскую больницу!» - указал Е. Биртанов.

«По Каскеленской, он получил дисциплинарное взыскание - строгий выговор плюс должен еще до конца этого месяца устранить все те замечания, которые были предписаны», - заключил Б. Ыскак.

Ксения Давыдова. Астана

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