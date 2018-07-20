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В аэропорту Алматы обнаружен груз с наркотиками

Экспресс-груз прибыл из США.

Фото : pavlodartoday.com20 июля 2018, 12:29

Сотрудниками таможенного поста «Жетысу» Департамента государственных доходов Алматы была пресечена попытка ввоза наркотических средств через международные почтовые отправления, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Так, 25.06.2018 года сотрудниками таможенного поста «Жетысу» ДГД по г.Алматы в Международном аэропорту Алматы в ходе проведения таможенного контроля с применением технических средств таможенного контроля экспресс-груза прибывшего из США 18.06.2018 года в адрес получателя гр.Н. были выявлены вещества зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом общим весом около 0,7 кг», - говорится в сообщении.

Согласно заключения экспертизы данные вещества являются наркотическими веществами «гашиш» и «марихуана».


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