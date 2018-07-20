Задержанного по делу об убийстве Тена привезли на следственный эксперимент

На кадрах ведутся следственные действия с подозреваемым.

В Facebook и Instagram практически в одно время появились видеоролики с подозреваемым по делу об убийстве Дениса Тена. В ролике запечатлен момент следственных действий. Задержанного охраняли не только полицейские, но и сотрудники силовых структур, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемый, похожий на задержанного Нурлы Киясова, пытался скрыть свое лицо от прохожих.

Одно и тоже видео в соцсетях появилось практически одновременно. Оба ролика сняты с разных ракурсов.

За совершение убийства до сих пор разыскивается Кудайбергенов Арман Бурибаевич, 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области. Фотографию второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена вы можете посмотреть здесь.

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