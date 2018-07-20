В Астане состоится гражданская панихида по Денису Тену

В Астане 21 июля в 10.00 в СК «Барыс-Арена» состоится гражданская панихида в памяти прославленного фигуриста, заслуженного мастера спорта, бронзового призера Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена, сообщает zakon.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК.

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Как отмечается в сообщении, гражданская панихида пройдет с участием спортивного сообщества, заслуженных спортсменов и тренеров, а также жителей города Астаны. Мероприятие будет проходить параллельно с панихидой, проводимой в городе Алматы.

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