Али Окапов опубликовал последнюю переписку с Денисом Теном

Фигурист интересовался у певца его творческими планами.

Казахстанский исполнитель Али Окапов опубликовал скриншот последней переписки с трагически погибшим олимпийским призером Денисом Теном, сообщает Zakon.kz.

«Это наша последняя переписка, а на втором фото мы встретились на концерте в Астане, где я ему подарил свой альбом. Можно написать много слов, но я думаю лучше просто сказать «Спасибо тебе, Денис! За то, что защищал честь страны перед всем миром! За талант, человечность и самоотверженность! Нам тебя будет не хватать. Друг, спасибо тебе за всё!», - написал артист.

Денис Тен погиб 19 июля в Алматы. Он попытался остановить грабителей, которые снимали зеркала с его машины, но получил удар ножом в бедро. Несмотря на усилия врачей, Денис Тен скончался в 17.30 от потери трех литров крови.

На данный момент задержан один подозреваемый, ведется розыск второго. На поиски ориентирован весь личный состав ДВД города, собрана следственная группа из лучших оперативников.

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