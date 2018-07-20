БРК: Шымкентский НПЗ выходит на завершающий этап модернизации производства

Первую партию высококачественного топлива с этой установки на предприятии ожидают получить с опережением графика - в августе.

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод принял первое сырье на новую установку каталитического крекинга. В настоящее время эта установка проходит процесс испытания, а к середине августа там ожидают получение первой пробной продукции – бензина, сжиженного газа и легкого газойля. Об этом сообщила Служба по связям с общественностью Банка развития Казахстана.

Установка каталитического крекинга RFCC - это второй этап проекта модернизации завода и наиболее сложный в технологическом плане. Переработка сырья на этой установке знаменует собой завершение в целом модернизации и реконструкции всего НПЗ.

Проект модернизации Шымкентского НПЗ стартовал еще в 2011 году в рамках Программы Новой Индустриализации. В прошлом году Банк развития Казахстана открыл заводу для завершения этих целей кредитную линию на 932 млн долларов сроком до 13 лет.

«Проект модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ реализуется в два этапа. На первом этапе предприятие наладило выпуск бензина и дизельного топлива экологических классов в К4 и К5 (аналог Евро-4 и Евро-5), принятых в странах Таможенного союза. Теперь НПЗ сконцентрировал усилия на увеличении мощности. Согласно цели второго этапа, завод должен перерабатывать до 6 млн тонн нефти», сообщил старший банкир Дирекции по работе с клиентами БРК Серик Ахметов.

Так называемое «сердце» Шымкентского НПЗ – установка каталитического крекинга – призвано перерабатывать до 2 млн тонн сырья в год. В целом же, мощность самого завода в результате работы этой установки будет увеличена до 6 млн тонн.

«Эта установка дает возможность увеличить глубину переработки. Мазут, тяжелые нефтяные остатки мы вторично перерабатываем и получаем качественное топливо, дизель, бензин, соответствующие стандартам К-4, К-5. Мы в прошлом году вышли на позицию по качеству. К концу сентября, завершив все работы, мы планируем поднять и количественные показатели. Выпускаемая продукция будет выше и по количеству, и по качеству», - отметил начальник комплекса каталического крекинга RFCC ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Болат Абдуалиев.

Первую партию высококачественного топлива с этой установки на предприятии ожидают получить с опережением графика - в августе.

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